CAVA DE’ TIRRENI, COMUNALI 2026. AVANTI PSI ANNUNCIA SOSTEGNO PER GIANCARLO ACCARINO

Questo sera si è riunito il Direttivo cittadino di Avanti PSI per analizzare il quadro politico in vista delle prossime elezioni amministrative. Fino ad oggi, Avanti PSI ha mantenuto un atteggiamento rispettoso del confronto interno al Partito Democratico, elemento che resta centrale per la proposta del centrosinistra cittadino. Tuttavia, l’attuale fase politica impone un’accelerazione nelle decisioni e una conseguente assunzione di responsabilità non più procrastinabile. Alla luce delle interlocuzioni avvenute e della convergenza registrata su numerosi temi — con particolare riferimento alla salvaguardia del grande lavoro svolto in questi anni e alla garanzia del completamento dei progetti — Avanti PSI esprime ufficialmente il proprio sostegno al Dott. Giancarlo Accarino quale candidato Sindaco della coalizione di centrosinistra.

