GIORGIA MELONI: “VOTATE SI ANCHE SE NON VI PIACE GOVERNO, TRA UN ANNO SI VOTA PER LE POLITICHE”

“Se non amate questo governo ma condividete la riforma, io consiglio di votare sì anche se il governo non vi piace. Tra un anno, quando si andrà a votare alle elezioni politiche, avrete comunque l’occasione di mandare a casa il governo. Però intanto, indipendentemente da chi guiderà il prossimo governo, avrete portato a casa una giustizia riformata: più giusta, più efficiente, più meritocratica e più libera. Se invece voi votate no, vi tenete questo governo e vi tenete pure una giustizia che non funziona. Non mi pare un affarone”. Così la premier Giorgia Meloni, chiudendo la kermesse di Fdi al Teatro Parenti di Milano in vista del referendum del 22-23 marzo.

“Io consiglio di non cadere nella trappola di chi dice: non importa il merito, bisogna andare a votare no contro la Meloni. Lo consiglio soprattutto a coloro che mi detestano. Perché intanto non c’è alcuna possibilità che io mi dimetta in nessun caso. Io voglio arrivare alla fine della legislatura. Voglio arrivare alla fine della legislatura e voglio farmi giudicare sul complesso del mio lavoro”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, chiudendo la kermesse milanese di Fdi a sostegno del Sì al referendum sulla giustizia.