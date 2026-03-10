SEBASTIANO ODIERNA E’ IL NUOVO CAPOGRUPPO IN CONSIGLIO DI CIRIELLI PRESIDENTE

Redazione Agenda PoliticaNews dalla Regione Campania

Nella riunione di ieri, 9 marzo 2026, i consiglieri del Gruppo hanno accolto le dimissioni dell’on. Francesco Iovino dalla carica di Presidente e dell’on. Sebastiano Odierna da Vice‑Presidente, aprendo la strada a un nuovo assetto della guida politica. All’unanimità, il Gruppo ha scelto di affidare la Presidenza proprio a Sebastiano Odierna, mentre Francesco Iovino assumerà il ruolo di Vice‑Presidente.

«Il passaggio di testimone avviene nel segno della continuità e del rilancio – dichiara il nuovo capogruppo Sebastiano Odierna –. Ringrazio Francesco Iovino per il lavoro svolto finora e per aver condiviso la scelta di imprimere una spinta nuova all’azione del nostro Gruppo. La priorità è rafforzare la nostra presenza politica in Consiglio, mantenendo la stessa unità che ci ha portato a decidere insieme questo cambiamento».

La nomina di Sebastiano Odierna decorre dal 9 marzo 2026 ed è stata formalmente comunicata agli organi del Consiglio Regionale, con richiesta di aggiornare gli atti e le informazioni sul sito istituzionale. Contestualmente, al nuovo Presidente è stato conferito mandato a compiere tutti gli adempimenti necessari alla piena operatività del Gruppo consiliare.

Related Posts

Marzo 9, 2026

CONSIGLIO REGIONALE. IOVINO (CIRIELLI PRESIDENTE) ELETTO PRESIDENTE COMMISSIONE TRASPARENZA

Marzo 9, 2026

CONSIGLIO REGIONALE. SANTANGELO (FDI) ELETTO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ANTICAMORRA

Marzo 8, 2026

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA RICORDA GLI 80 ANNI DI DIRITTO AL VOTO DELLE DONNE