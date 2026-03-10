PROVINCIA DI SALERNO. GIOVANNI GUZZO: “AD ALFANO PER INAUGURAZIONE DI UFFICIO DI PROSSIMITA'”

“Oggi ad Alfano ho partecipato – su invito del Sindaco Elena Gerardo – all’inaugurazione dell’Ufficio di Prossimità, un presidio importante che avvicina concretamente i servizi della giustizia alle comunità, soprattutto a quelle delle aree interne, spesso più distanti dai tribunali e dai luoghi in cui si esercita l’amministrazione della giustizia.”

Questi uffici rappresentano molto più di uno sportello amministrativo: sono un ponte tra istituzioni e cittadini, uno strumento che semplifica l’accesso ai servizi giudiziari, riduce le distanze e garantisce maggiore tutela dei diritti.

Nei piccoli comuni, nei territori più periferici e nelle realtà interne del Cilento e della provincia di Salerno, iniziative come questa assumono un valore ancora più significativo: perché rendono lo Stato più presente, più accessibile e più vicino alle persone.