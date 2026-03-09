CONSIGLIO REGIONALE. IOVINO (CIRIELLI PRESIDENTE) ELETTO PRESIDENTE COMMISSIONE TRASPARENZA

Presidente della Commissione Trasparenza è stato eletto il consigliere Francesco Iovino (Riformisti e Moderati Lista Cirielli ECR); Vicepresidente, Gaetano Simeone (Fico Presidente); Segretario, Giovanni Iovino (Avanti Campania Psi).

I componenti della I Commissione Speciale sono: Maurizio Petracca (Pd), Francesco Picarone (Pd), Marco Villano (Pd), Luca Fella Trapanese (M5S), Giuseppe Barra (Casa Riformista-Italia Viva-Noi di centro), Gennaro Oliviero (A Testa Alta), Giovanni Iovino (Avanti Campania Psi), Gaetano Simeone (Fico Presidente), Rosario Andreozzi (AVS), Gennaro Sangiuliano (FdI), Palmira Fele (FdI), Roberto Celano (FI), Mimì Minella(FI), Massimo Grimaldi (Lega Cirielli Presidente), Francesco Iovino (Riformisti e Moderati Lista Cirielli ECR).

“Ho già ricoperto il ruolo di vicepresidente di questa Commissione e noto con piacere che si è arricchita di autorevoli colleghi consiglieri e ritengo che faremo un buon lavoro soprattutto per quanto riguarda l’aspetto della vigilanza e del controllo ispettivo – ha commentato il Presidente Iovino -, che ha aggiunto: “proveremo insieme con tutta la Commissione fare lavoro di collaborazione al servizio dei cittadini”.