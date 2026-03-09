REGIONE CAMPANIA. AL VIA ITER BILANCIO IN CONSIGLIO: DOMANI AUDIZIONI PARTI SOCIALI

Inizieranno domani mattina, martedi’ 10 Marzo, alle 10:00 e si concluderanno, sempre domani, alle 16:00 le audizioni delle parti sociali in Commissione Bilancio, a Napoli, per il parere sul Bilancio Regionale, cosi’ come approvato dalla Giunta del Presidente Roberto Fico. Chiusa la fase delle audizioni, si aprirà la parte politica vera e propria, con i termini per la presentazione degli emendamenti che scadranno alle 12:00 di venerdi’ 13 Marzo.
E’ probabile che, già nel corso del prossimo fine settimana, la Commissione Bilancio, presieduta da Corrado Matera (Partito Democratico) possa riunirsi per l’esame degli emendamenti, in modo tale da concludere il lavoro preparatorio entro lunedi’ 16 Marzo.