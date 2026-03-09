COMUNE DI SARNO. IL SINDACO SQUILLANTE ATTIVA L’AMBULATORIO VIRTUALE DI COMUNITA’

A Sarno l’Ambulatorio Virtuale di Comunità, uno spazio fisico attrezzato di telemedicina che consentirà ai cittadini di accedere a visite mediche specialistiche in modalità televisita, senza doversi recare in ospedali o distretti sanitari. La televisita è uno strumento sanitario attraverso il quale il medico interagisce a distanza con il paziente.

L’iniziativa è stata avviata in sinergia tra il Comune di Sarno e l’ASL Salerno e punta a rafforzare il collegamento tra sanità digitale e territorio, utilizzando la tecnologia per rendere più vicini e accessibili i servizi sanitari, in particolare a favore delle persone con difficoltà di spostamento o prive di adeguate competenze digitali. Alla cerimonia di inaugurazione, nei giorni scorsi, hanno preso parte il Sindaco Francesco Squillante e l’Amministrazione Comunale. Presente anche don Rosario Mormone, che ha impartito la benedizione.

“Un nuovo servizio per i nostri cittadini, un’opportunità che abbiamo colto e per questo ringrazio l’ASL Salerno – ha detto il Sindaco Francesco Squillante –. Portare i servizi più vicini alle persone significa ridurre disagi, tempi di attesa e spostamenti, soprattutto per chi vive condizioni di maggiore fragilità”.

L’Ambulatorio si trova all’interno dell’area mercatale di Via San Valentino ed è aperto il martedì e il giovedì dalle ore 9.30 alle 12.00. Inoltre, è sempre possibile chiamare o inviare una e-mail per prenotare la visita ai seguenti recapiti: sportellotelemedicina@comunesarno.it – 081 8007247