AVELLINO. LAURA NARGI: “CI SONO LE DONNE CHE OGNI GIORNO CAMBIANO IL MONDO”

E lo dico anche per esperienza personale: quando una donna assume un ruolo di responsabilità, troppo spesso viene ancora considerata un’eccezione. Non dovrebbe esserlo. Lo hanno fatto donne che hanno sfidato il loro tempo.”
Lo scrive la candidata Sindaco ad Avellino Laura Nargi.
Come Marie Curie, che ha aperto nuove strade alla scienza.
Come Rita Levi-Montalcini, che con la sua intelligenza ha dimostrato che il talento non ha età.
Come Samantha Cristoforetti, che ha portato una donna nello spazio.
Donne che hanno dimostrato che il coraggio non è qualcosa di straordinario.
È una scelta quotidiana.
Ma il vero coraggio lo vediamo ogni giorno:
nelle donne che lavorano, studiano, costruiscono il proprio futuro, tengono insieme famiglie e responsabilità, cadono e ricominciano.
Per questo oggi non celebriamo solo una ricorrenza.
Celebriamo tutte le donne.
Quelle che hanno cambiato la storia.
E quelle che, ogni giorno, cambiano il mondo intorno a noi.
E poi ci sono loro.
Le donne della mia vita.
Mia madre.
Le mie sorelle.