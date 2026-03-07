GIFFONI VALLE PIANA. UNA NUOVA SEDE PER AVANTI PSI: EVENTO CON MARAIO E VOLPE

Dopo le tappe di Napoli, Roma, Milano e Bari, continua il percorso politico di Avanti, il progetto promosso dal Partito Socialista Italiano guidato dal segretario Enzo Maraio. Un tour che sta attraversando l’Italia per costruire partecipazione, confronto e radicamento sui territori, per costruire l’incontro fra la cultura socialista, quella cattolica, europeista e repubblicana.

Proprio mentre il viaggio prosegue e nuove iniziative sono in programma nelle prossime settimane, nascono le prime sedi territoriali di Avanti, segno concreto di un movimento che cresce e si organizza nelle comunità locali.

La prima di queste realtà verrà inaugurata domani a Giffoni Valle Piana, provincia di Salerno, città simbolo dei giovani e dei bambini, conosciuta a livello internazionale per il suo impegno culturale e per il protagonismo delle nuove generazioni.

L’inaugurazione della sede Avanti Giffoni, in via Generoso Andria 17, rappresenta un momento importante per il progetto politico: uno spazio aperto di partecipazione, confronto e iniziativa civica.

“Se Avanti si radica a Giffoni non è un caso: qui la tradizione incontra, ogni anno, migliaia di giovani che raccontano il futuro. È da luoghi così, dai territori, che deve ripartire la politica” ha sottolineato Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi.

All’incontro prenderanno parte Ugo Carpinelli, Romina Malfeo, l’Onorevole Andrea Volpe e il segretario nazionale del PSI Maraio.

L’appuntamento è per domenica 8 marzo alle ore 10.00