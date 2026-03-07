PROVINCIA DI CASERTA. ZINZI E GRIMALDI (LEGA): “OTTIMI RISULTATI ALLE ULTIME PROVINCIALI”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Il lavoro di squadra premia sempre. Un risultato importante, ottenuto grazie all’impegno condiviso e alla presenza costante sul territorio”.
Così il coordinatore regionale della Lega in Campania, Gianpiero Zinzi, e il presidente del gruppo Lega in Consiglio regionale della Campania, Massimo Grimaldi nel corso della conferenza stampa a Caserta commentando il risultato raggiunto alle elezioni per il Consiglio provinciale.

“Al di là di chi non si aspettava un risultato di questo livello, noi ci abbiamo creduto fin dall’inizio e abbiamo continuato a lavorare con determinazione insieme ai nostri amministratori e ai nostri rappresentanti locali. Abbiamo raddoppiato e finalmente abbiamo un gruppo di rappresentanza consiliare, punto di riferimento per amministratori e per i nostri sindaci che ogni giorno sono chiamati a risolvere i problemi quotidiani dei cittadini. È la dimostrazione che quando una squadra è compatta, determinata e radicata nei territori, i risultati arrivano”.

“Da oggi auguriamo buon lavoro ai neo eletti nel Consiglio provinciale di Caserta, il sindaco di Vitulazio Antonio Scialdone e il presidente del consiglio comunale di Casal di Principe, Adolfo Ferraro. Certi che sapranno rappresentare al meglio le istanze delle comunità e contribuire a rafforzare il lavoro e il dialogo tra le istituzioni sul nostro territorio”, concludono Zinzi e Grimaldi.

Related Posts

Marzo 7, 2026

GIOVANNI GUZZO: “AMBIENTE, COMUNITA’ E SVILUPPO: IL NOSTRO FUTURO PASSA DA QUI”

Marzo 7, 2026

LA GIUNTA FICO BOCCIA PRIVATIZZAZIONE ACQUA: SOCIETA’ PUBBLICA PER LA FUTURA GESTIONE

Marzo 6, 2026

SALERNO E AVELLINO. IL CENTRO DESTRA IN ATTESA DELL’OK PER GHERARDO MARENGHI E LAURA NARGI