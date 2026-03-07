PROVINCIA DI CASERTA. ZINZI E GRIMALDI (LEGA): “OTTIMI RISULTATI ALLE ULTIME PROVINCIALI”

“Il lavoro di squadra premia sempre. Un risultato importante, ottenuto grazie all’impegno condiviso e alla presenza costante sul territorio”.

Così il coordinatore regionale della Lega in Campania, Gianpiero Zinzi, e il presidente del gruppo Lega in Consiglio regionale della Campania, Massimo Grimaldi nel corso della conferenza stampa a Caserta commentando il risultato raggiunto alle elezioni per il Consiglio provinciale.



“Al di là di chi non si aspettava un risultato di questo livello, noi ci abbiamo creduto fin dall’inizio e abbiamo continuato a lavorare con determinazione insieme ai nostri amministratori e ai nostri rappresentanti locali. Abbiamo raddoppiato e finalmente abbiamo un gruppo di rappresentanza consiliare, punto di riferimento per amministratori e per i nostri sindaci che ogni giorno sono chiamati a risolvere i problemi quotidiani dei cittadini. È la dimostrazione che quando una squadra è compatta, determinata e radicata nei territori, i risultati arrivano”.

“Da oggi auguriamo buon lavoro ai neo eletti nel Consiglio provinciale di Caserta, il sindaco di Vitulazio Antonio Scialdone e il presidente del consiglio comunale di Casal di Principe, Adolfo Ferraro. Certi che sapranno rappresentare al meglio le istanze delle comunità e contribuire a rafforzare il lavoro e il dialogo tra le istituzioni sul nostro territorio”, concludono Zinzi e Grimaldi.