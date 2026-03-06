IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ROBERTO FICO: “VA RAFFORZATO IL RAPPORTO CON CORTE DEI CONTI”

“ll rapporto con la Corte dei Conti va sicuramente rafforzato e curato nel senso del principio di leale collaborazione tra le istituzioni”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, a margine della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti della Campania. “Noi leggiamo e seguiamo con attenzione quello che scrive la Corte dei Conti.Infatti, quando mi sono insediato c’erano una serie di situazioni che la Corte dei Conti attenzionava e su quello stiamo andando avanti. anche con la delibera di programmazione sulle partecipate, ad esempio, oppure gli aspetti di vigilanza che deve esercitate nella propria indipendenza rispetto ai propri enti controllati. Sono tutti lavori che stiamo facendo anche grazie allo stimolo della Corte dei conti”, ha concluso Fico.

