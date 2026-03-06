SALERNO. INCONTRO A PALAZZO DI CITTA’ TRA PIERO DE LUCA ED IL COMMISSARIO PREFETTIZIO PANICO

«Questa mattina ho incontrato il Commissario prefettizio del Comune di Salerno, il dott. Vincenzo Panico. È stato un confronto cordiale, nel corso del quale abbiamo affrontato alcuni dei principali temi che riguardano la città e l’intera comunità salernitana. Ho voluto innanzitutto esprimere apprezzamento per il lavoro serio e concreto che il commissario sta svolgendo in questa fase delicata per l’amministrazione comunale, assicurando massima disponibilità al confronto e alla collaborazione istituzionale. Nel corso dell’incontro si è condivisa l’importanza di garantire continuità all’azione amministrativa in atto e prestare massima attenzione alle esigenze della città. Continueremo a seguire da vicino le esigenze della comunità, nell’interesse esclusivo dei nostri cittadini”, conclude il segretario regionale del Pd.

