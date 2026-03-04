IL DISTRETTO COMMERCIALE DELLA VALLE DELL’IRNO MUOVE I SUOI PRIMI PASSI

Stamattina si è svolto un importante momento di confronto istituzionale e programmatico per il futuro del commercio locale. Il Comune di Fisciano, in qualità di Comune capofila del Distretto, ha coordinato i lavori dell’assemblea, confermando il proprio impegno a favore di una strategia condivisa e strutturata di sviluppo territoriale.
Hanno preso parte ai lavori il Sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, il Vicesindaco di Calvanico, Francesco Gismondi, insieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria. Una sinergia istituzionale fondamentale per costruire una strategia concreta e partecipata.
Abbiamo inoltre individuato i componenti del Comitato di Distretto e definito le linee guida per la progettazione in vista dell’Avviso Pubblico della Regione Campania, finalizzato al finanziamento dei progetti dei Distretti del Commercio riconosciuti ai sensi dell’art. 11 della L.R. 21/04/2020 n. 7.
Il Distretto rappresenta una grande opportunità per sostenere le attività commerciali, rafforzare il tessuto imprenditoriale locale e rendere l’intera Valle dell’Irno più attrattiva e competitiva.