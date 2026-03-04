LEGGE ELETTORALE. GIOVANNI DONZELLI (FDI): “ESAME DOPO REFERENDUM ? DECIDE PRESIDENTE DI COMMISSIONE”

“Per noi è indifferente” quando verrà incardinata la proposta di legge sulla legge elettorale, “vedremo i lavori della commissione. Noi abbiamo depositato” la proposta “quando eravamo pronti a depositarla. Leggo che le opposizioni finché c’è il referendum non ne parlano, noi cerchiamo un dialogo con le opposizioni, quindi vedremo”. Così Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, risponde alle domande dei cronisti in merito al timing per l’incardinamento della legge elettorale al termine della riunione del partito sul tema.

“Decide il presidente della commissione” Affari costituzionali se rinviare l’avvio della discussione a dopo il referendum. “C’è molta serenità da parte nostra”, aggiunge.

Nel merito invece degli emendamenti che potrebbero arrivare da Fratelli d’Italia, tra cui quello sulle preferenze, Donzelli afferma che “tutto quello che abbiamo detto è confermato”.