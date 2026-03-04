IL MINISTRO PICHETTO FRATIN: “GUERRA IRAN, MASSIMA ATTENZIONE SU AUMENTO PREZZI”

“Noi siamo in una condizione di sicurezza sull’aspetto quantitativo del gas: abbiamo lo stoccaggio più alto d’Europa, quasi il 50%; i prelievi dal Qatar sono circa 5-6 miliardi di metri cubi all’anno e le prenotazioni di fornitura per marzo sono quasi arrivate tutte. Pertanto, non c’è una condizione di crisi quantitativa al momento, l’attenzione è massima invece su quello che è il prezzo del Ttf”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, a margine di Key Energy a Rimini.

“L’Italia può resistere anche più di altri a livello europeo perché abbiamo gli stoccaggi alti di gas; la valutazione di tipo diverso è rispetto a qual è l’effetto della crisi nello stretto di Hormuz, quindi di questa guerra nell’area del Golfo Persico, rispetto ai prezzi, rispetto al movimento dei prezzi da domanda e offerta a livello mondiale, non tanto a livello italiano, che ha riflesso sul Ttf, il mercato olandese, e quanto c’è di speculazione anche sopra tutto questo”, spiega.