ELLY SCHLEIN (PD): “SE VINCE NO AL REFERENDUM NON CHIEDEREMO LE DIMISSIONI DEL GOVERNO”

“Noi batteremo questo governo alle prossime elezioni politiche, non appena ne avremo l’occasione”. Lo dice Elly Schlein al Tg5 confermando che non chiederà le dimissioni del governo in caso di vittoria del No al referendum.

“Abbiamo lavorato in questi anni per costruire un’alternativa, guardi, non contro questo governo, contro Giorgia Meloni. L’alternativa la stiamo costruendo sulle cose che vogliamo fare insieme. Anche questa settimana hanno affossato un altro provvedimento proposto dalle opposizioni sulla riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, ma solo settimana scorsa. La destra ha affossato una proposta che cambierebbe la vita di milioni di famiglie italiane: un congedo paritario. Immagina un’Italia in cui quando nasce un figlio si danno 5 mesi di congedo pagati al 100% per entrambi i genitori, non soltanto per le madri, ma aiutiamo anche i padri a veder crescere i propri figli. Purtroppo ce l’hanno bocciata. Con quale scusa? La solita, quella delle coperture. Ma posso dire che quando vogliono i soldi li trovano, come i 13 miliardi che hanno buttato sul ponte di Messina o gli 800 milioni che hanno messo su queste prigioni vuote in Albania”.