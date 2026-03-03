PROVINCIA DI SALERNO. SI VA VERSO IL VOTO AD INIZIO MAGGIO PER IL NUOVO PRESIDENTE

La data potrebbe essere quella di Domenica 3 Maggio ma, già a partire dalla prossima settimana, tutto dovrebbe essere piu’ chiaro: il Presidente della Provincia di Salerno facente funzioni Giovanni Guzzo, entro il 24 Marzo, cosi’ come richiesto dalla Prefettura in alcune note inviate a Palazzo Sant’Agostino, procederà alla convocazione delle elezioni provinciali per la sola carica di Presidente.
Sfumata, almeno per il momento, per De Luca la possibilità, in pochi mesi, di tornare ad essere Sindaco di Salerno e, poi, anche Presidente della Provincia, il Pd deve individuare il nome di un Sindaco per la guida, nei prossimi due anni, dell’amministrazione provinciale di Salerno. Circola, già in queste ore, con insistenza il nome del primo cittadino di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara, proprio ieri indicato come capogruppo a Palazzo Sant’Agostino dello stesso Partito Democratico.