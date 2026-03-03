CASTEL SAN GIORGIO. FORZA ITALIA SCENDE IN CAMPO PER IL SI AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

A Castel San Giorgio Forza Italia scenda in campo per sostenere le ragioni del Si al Referendum di domenica 22 e lunedi’ 23 Marzo: l’appuntamento, organizzato dal Coordinamento Cittadino del partito degli Azzurri, con il sostegno di Nobile Di Leo e della consigliera provinciale di FI Giustina Galluzzo. L’appuntamento è per il 7 Marzo, a partire dalle 10:30, con un convegno che, tra gli altri, vedrà anche la presenza del Coordinatore Regionale della Campania Fulvio Martusciello: insieme a lui anche il sottosegretario Tullio Ferrante, il deputato Attilio Pierro, il Consigliere Regionale Roberto Celano.

Related Posts

Marzo 3, 2026

SALERNO, COMUNALI 2026. STEFANO BANDECCHI PRESENTA LA CANDIDATURA A SINDACO DI DOMENICO VENTURA

Marzo 2, 2026

REFERENDUM GIUSTIZIA. AD UNISA CONFRONTO CON CIRIELLI (FDI), SISTO (FI), DE LUCA (PD), DE RAHO (M5S)

Marzo 2, 2026

PROVINCIA DI SALERNO. GIUSEPPE LANZARA E’ IL NUOVO CAPOGRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO