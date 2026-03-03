CASTEL SAN GIORGIO. FORZA ITALIA SCENDE IN CAMPO PER IL SI AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA

A Castel San Giorgio Forza Italia scenda in campo per sostenere le ragioni del Si al Referendum di domenica 22 e lunedi’ 23 Marzo: l’appuntamento, organizzato dal Coordinamento Cittadino del partito degli Azzurri, con il sostegno di Nobile Di Leo e della consigliera provinciale di FI Giustina Galluzzo. L’appuntamento è per il 7 Marzo, a partire dalle 10:30, con un convegno che, tra gli altri, vedrà anche la presenza del Coordinatore Regionale della Campania Fulvio Martusciello: insieme a lui anche il sottosegretario Tullio Ferrante, il deputato Attilio Pierro, il Consigliere Regionale Roberto Celano.

