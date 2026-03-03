COMUNE DI FISCIANO. IL SINDACO SESSA INAUGUARA L’AMBULATORIO VIRTUALE DI COMUNITA’

Questa mattina è stato inaugurato, presso il Comune di Fisciano, l’Ambulatorio Virtuale di Comunità, nuovo servizio di telemedicina realizzato in collaborazione con ASL Salerno. Lo spazio, allestito all’interno della sede comunale, consentirà ai cittadini di effettuare visite specialistiche in modalità televisita, evitando spostamenti verso ospedali o distretti sanitari e riducendo sensibilmente i tempi di attesa.
Lo scrive Vincenzo Sessa, Sindaco del Comune di Fisciano.
L’iniziativa si inserisce nella strategia di potenziamento della sanità digitale e di prossimità, con l’obiettivo di garantire cure più accessibili, in particolare a persone anziane, fragili o residenti in aree periferiche. Le prestazioni saranno erogate tramite piattaforme sanitarie certificate e sicure, nel pieno rispetto degli standard di qualità e della normativa sulla tutela dei dati personali.
Prevista la presenza di un facilitatore digitale formato dall’ASL, che supporterà gli utenti durante il collegamento, assicurando inclusione e piena accessibilità al servizio.