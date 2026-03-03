COMUNE DI FISCIANO. IL SINDACO SESSA INAUGUARA L’AMBULATORIO VIRTUALE DI COMUNITA’

L’iniziativa si inserisce nella strategia di potenziamento della sanità digitale e di prossimità, con l’obiettivo di garantire cure più accessibili, in particolare a persone anziane, fragili o residenti in aree periferiche. Le prestazioni saranno erogate tramite piattaforme sanitarie certificate e sicure, nel pieno rispetto degli standard di qualità e della normativa sulla tutela dei dati personali.