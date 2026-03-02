MASTELLA E RENZI PRONTI PER IL PROGETTO DELLA MARGHERITA 2.0 VERSO LE POLITICHE 2027

Prima pagina, Primo piano
“Con Renzi c’è l’idea di fare la Margherita 2.0 e il progetto politico lo presenteremo a breve in una conferenza stampa.
C’è l’intenzione di strutturare le nostre forze a livello nazionale, come abbiamo fatto in consiglio regionale, qui in Campania, dove i nostri consiglieri eletti hanno dato vita a un gruppo unico consiliare”.

Lo ha detto il leader di Noi di Centro, Clemente Mastella, commentando il risultato elettorale per il rinnovo del consiglio provinciale di Benevento dove il partito dell’ex Guardasigilli è riuscito a far eleggere cinque consiglieri su dieci.
“Un risultato importante – ha aggiunto Mastella – che con il presidente Nino Lombardi (di NdC) ha anche la maggioranza assoluta”.

