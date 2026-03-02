REFERENDUM GIUSTIZIA. AD UNISA CONFRONTO CON CIRIELLI (FDI), SISTO (FI), DE LUCA (PD), DE RAHO (M5S)

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

Il futuro della Giustizia: confronto tra Governo e Opposizione all’UNISA
​Il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione (POLICOM) dell’Università di Salerno organizza, per venerdì 6 marzo alle ore 10:45, il dibattito “Governo e opposizione a confronto sul futuro del sistema giudiziario” presso l’Aula delle Lauree “V. Cardone” (Campus di Fisciano).
​Intervengono:
​Sen. Francesco Paolo Sisto (Viceministro della Giustizia)
​On. Federico Cafiero De Raho (Vicepresidente Commissione Giustizia)
​On. Edmondo Cirielli (Viceministro Affari Esteri)
​On. Piero De Luca (Segretario PD Regione Campania)
​Modera la giornalista Valentina Stella (Il Dubbio). Un incontro plurale dedicato alle riforme e alle prospettive della magistratura italiana.

Related Posts

Marzo 2, 2026

PROVINCIA DI SALERNO. GIUSEPPE LANZARA E’ IL NUOVO CAPOGRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO

Marzo 2, 2026

SALERNO. ROBERTO CELANO (FI): “IL COMUNE ADERISCA AL PIANO PER LA ROTTAMAZIONE TRIBUTI LOCALI”

Marzo 2, 2026

ALBERICO GAMBINO (FDI-ECR): “SOLIDARIETA’ A MINISTRO CROSETTO, UN PO’ DI SERIETA'”