REFERENDUM GIUSTIZIA. AD UNISA CONFRONTO CON CIRIELLI (FDI), SISTO (FI), DE LUCA (PD), DE RAHO (M5S)

Il futuro della Giustizia: confronto tra Governo e Opposizione all’UNISA
Il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione (POLICOM) dell’Università di Salerno organizza, per venerdì 6 marzo alle ore 10:45, il dibattito “Governo e opposizione a confronto sul futuro del sistema giudiziario” presso l’Aula delle Lauree “V. Cardone” (Campus di Fisciano).
Intervengono:
Sen. Francesco Paolo Sisto (Viceministro della Giustizia)
On. Federico Cafiero De Raho (Vicepresidente Commissione Giustizia)
On. Edmondo Cirielli (Viceministro Affari Esteri)
On. Piero De Luca (Segretario PD Regione Campania)
Modera la giornalista Valentina Stella (Il Dubbio). Un incontro plurale dedicato alle riforme e alle prospettive della magistratura italiana.
