REFERENDUM GIUSTIZIA. AD UNISA CONFRONTO CON CIRIELLI (FDI), SISTO (FI), DE LUCA (PD), DE RAHO (M5S)

Il futuro della Giustizia: confronto tra Governo e Opposizione all’UNISA

​Il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione (POLICOM) dell’Università di Salerno organizza, per venerdì 6 marzo alle ore 10:45, il dibattito “Governo e opposizione a confronto sul futuro del sistema giudiziario” presso l’Aula delle Lauree “V. Cardone” (Campus di Fisciano).

​Intervengono:

​Sen. Francesco Paolo Sisto (Viceministro della Giustizia)

​On. Federico Cafiero De Raho (Vicepresidente Commissione Giustizia)

​On. Edmondo Cirielli (Viceministro Affari Esteri)

​On. Piero De Luca (Segretario PD Regione Campania)

​Modera la giornalista Valentina Stella (Il Dubbio). Un incontro plurale dedicato alle riforme e alle prospettive della magistratura italiana.

