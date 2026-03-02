PROVINCIA DI SALERNO. GIUSEPPE LANZARA E’ IL NUOVO CAPOGRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO

Il Sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara, Consigliere Provinciale del Pd, è stato indicato, questa mattina, quale nuovo Capogruppo del Partito Democratico a Palazzo Sant’Agostino. Lanzara, secondo tra gli eletti alle ultime provinciali, alle spalle dell’attuale facente funzioni Giovanni Guzzo, prende il posto, come Capogruppo, di Francesco Morra.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Segretario regionale On. Piero De Luca,” lo dichiara Giuseppe Lanzara ” per la fiducia accordatami, alla segreteria provinciale e a tutto il gruppo consiliare per la stima e la collaborazione. Sarà un lavoro svolto nell’interesse dei cittadini, con attenzione e ascolto costante delle esigenze dei territori di tutta la Provincia di Salerno. Un impegno concreto e quotidiano, con particolare attenzione ai temi sui quali ho ricevuto delega, affinché possano tradursi in azioni e risultati tangibili per le nostre comunità.”