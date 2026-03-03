PIERO DE LUCA (PD): “UNA FEDELISSIMA DELLA MELONI NEL CDA DEL MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO DI CAPRI”

Non si ferma l’occupazione politica dei luoghi della cultura statali da parte del ministro Giuli. Oggi e’ la volta dei musei e del Parco archeologico di Capri, dove viene nominata nel CdA Elena Proietti Trotti, componente dello staff del Ministro, nonche’ consigliera e figura politicamente attiva in Umbria per Fratelli d’Italia. Una scelta che solleva interrogativi gravi. Dalle informazioni disponibili, non risultano competenze riconducibili ai requisiti previsti dalla legge, che e’ chiara nell’individuare i componenti dei Consigli di amministrazione dei musei tra figure di chiara fama e comprovata esperienza nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. Dopo quanto gia’ accaduto alla Reggia di Caserta dove nel CdA e’ stato nominato il segretario cittadino di Fratelli d’Italia prosegue quella che appare come una vera e propria occupazione politica delle istituzioni culturali. Un fatto scandaloso. Presenteremo anche in questo caso un’interrogazione parlamentare, come abbiamo gia’ fatto dopo la nomina alla Reggia di Caserta, per fare piena luce sui criteri adottati e sul rispetto delle norme vigenti. I musei non possono diventare terreno di spartizione partitica ne’ strumenti di consenso. Le istituzioni culturali devono restare autonome e indipendenti. La cultura appartiene ai cittadini, non ai partiti. Continueremo a vigilare e a contrastare con determinazione questa deriva inaccettabile”. Lo afferma Piero De Luca, deputato del Partito Democratico e segretario regionale del Pd Campania.

