BILANCIO REGIONE CAMPANIA. FICO IN COMMISSIONE: “TROPPI SOLDI A FONDAZIONI CHE NON SONO OPERATIVE”

Ha preso il via, questa mattina, all’interno del Consiglio Regionale della Campania, l’iter per la approvazione del Bilancio di Previsione 2026. Il Presidente della Regione Roberto Fico, che ha anche la delega al bilancio, ha illustrato ai componenti della Commissione Bilancio, presieduta da Corrado Matera (Partito Democratico), i punti salienti del documento di programmazione economico-finanziaria della Regione Campania, soffermandosi su alcune criticità come, ad esempio, i fondi regionali destinati alle Fondazioni che, in molti casi, non sono neppure operative. Nei prossimi giorni, dunque, potrebbe scattare una revisione di tutte Fondazioni alle quali la Regione Campania partecipa, sotto il profilo finanziario: ” E nei prossimi mesi verificheremo con attenzione tutti i soggetti che ricevono fondi regionali nell’ottica di un miglioramento delle risposte da dare alle comunità.È una questione di responsabilità e rispetto verso i territori ed i cittadini campani.”, come sottolineato dallo stesso Presidente Fico.

Riguardo al calendario della Commissione Bilancio è stato deciso che martedì prossimo 10 Marzo, per l’intera giornata, si terranno le audizioni delle parti sociali mentre per gli emendamenti al testo il termine ultimo è stato fissato per venerdì 13 alle ore 12:00.