SALERNO, COMUNALI 2026. PAOLA DE ROBERTO: “MI RICANDIDO CON VINCENZO DE LUCA”

Dopo l’esperienza da Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili, un incarico che mi ha permesso di essere ogni giorno accanto alle persone, alle famiglie, ai giovani, alle fragilità e alle energie migliori della nostra città, sento il dovere di fare un passo in più.
Mi candido al Consiglio Comunale di Salerno, in una lista civica a sostegno di Vincenzo De Luca.
Lo scrive Paola de Roberto, già assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno.
Non è un punto di partenza, ma la naturale prosecuzione di un lavoro fatto di ascolto, presenza concreta e risultati costruiti insieme.
Le politiche sociali e giovanili non sono state solo deleghe: sono state impegno quotidiano, confronto, scelte coraggiose.
Ora vorrei continuare questo cammino, con la stessa determinazione, la stessa attenzione, lo stesso amore per Salerno.
Con umiltà e responsabilità, chiedo la vostra fiducia, sempre insieme, sempre per #Salerno.