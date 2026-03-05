GIUSEPPE FABBRICATORE (FDI) IN CAMPO PER SOSTENERE IL SI AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA

Il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore (FdI), ha partecipato, stamani, nella Biblioteca “Alfredo De Marsico”, a Castel Capuano, a Napoli, al convegno sul tema “La lunga storia del dibattito sulla giustizia e dello stato del diritto” , promosso dal Comitato ‘SiCambia” , al quale hanno partecipato il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ed il Vice Ministro degli Affari Esteri Edmondo Cirielli.

“La riforma della giustizia produce un avanzamento del nostro ordinamento che, con la separazione delle carriere dei magistrati, viene allineato alla maggioranza dei Paesi europei democraticamente avanzati, e produrra’ un efficientamento del sistema giudiziario” ha detto il Vice presidente Fabbricatore – che ha aggiunto: “l’auspicio e’ che il referendum confermativo sulla riforma della giustizia non venga steumentalizzato politicamente e demagogicamente e che i cittadini si soffermino sul merito e sugli obiettivi della stessa che non sono avversi alla magistratura ed,anzi, vogliono liberarla dal giogo delle correnti”.

