CORRADO MATERA (PARTITO DEMOCRATICO): “SODDISFATTO DAL BILANCIO DEL PRESIDENTE ROBERTO FICO”

La II Commissione consiliare permanente (Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio), presieduta dal consigliere regionale Corrado Matera (Pd), ha incardinato, con la relazione del Presidente della Giunta regionale, Roberto Fico, il disegno di legge “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione finanziario pluriennale 2026/2028 della Regione Campania (Legge di Stabilità 2026), con annessa relazione tecnica, e il disegno di legge “Bilancio di previsione finanziario triennio 2026/2028 della Regione Campania”, con annessi allegati e schemi di Bilancio.

“Sono molto soddisfatto della presentazione del Bilancio regionale 2026/2028, tenuta dal Presidente della Giunta regionale, Roberto Fico, in Commissione. E’ un disegno di Bilancio molto positivo, che presenta molti aspetti di continuità, che va a rafforzare le risorse per il welfare, per la cultura e per i trasporti, e finanzia numerose leggi regionali, approvate nelle precedenti Legislature, che si stanno dimostrando efficaci e questo dà molta soddisfazione al nostro lavoro di consiglieri regionali”, ha sottolineato il Presidente della Commissione Regionale Bilancio, Corrado Matera (Pd).