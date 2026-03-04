GENNARO SANGIULIANO (FDI): “NEL BILANCIO DI FICO CI SONO LUCI ED OMBRE. AUSPICHIAMO CHE NOSTRE PROPOSTE VENGANO ACCOLTE”

Redazione Agenda PoliticaNews dalla Regione Campania

“In questo Bilancio si sono luci ed ombre – ha sottolineato il capogruppo di FdI Gennaro Sangiuliano. per quanto riguarda le prime, il focus sulle fasce deboli e sulle persone con disabilità è condivisibile da mio punto di vista di uomo nato politicamente nella destra sociale; per quanto riguarda le seconde, invece, troviamo inopportuno lo stanziamento per il Giffoni Film Festival, sul quale sono in corso procedimenti penali e contabili, così come per il settore cinematografico, attenzionato anch’esso da un’indagine finanziaria; invece, non condividiamo l’aver attribuito al Teatro Verdi di Salerno un contributo di due milioni che appare troppo elevato, considerandolo quasi alla pari del Teatro San Carlo, e chiederemo accesso agli atti per conoscere quali sono le fondazioni che beneficiano di fondi regionali senza, però, evidentemente raggiungere obiettivi e, su questo, siamo d’accordo con l’annunciato stop da parte del Presidente Fico. Infine, auspichiamo che nei confronti delle proposte che presenteremo non ci siano pregiudizi e siamo pronti anche a fare ostruzionismo”.

