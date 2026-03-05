SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO MICHELE STRIANESE INCONTRA IL PROCURATORE NICOLA GRATTERI

Una grande emozione questa mattina, vissuta insieme a Don Alessandro Cirillo. Un grande onore aver incontrato e conosciuto una personalita’ così importante.

Nel suo ufficio personale, l’ incontro con il Procuratore Capo di Napoli Dott. Nicola Gratteri, per il conferimento del premio CUORE D’ ALIANTE, che viene conferito a personalita’ che si distinguono per il loro impegno quotidiano profuso amorevolmente per gli altri.

Un premio per l’ amore evangelico sull’esempio di San Valentino prete e martire, conferito al Dott. Nicola Gratteri, per il suo impegno e la sua dedizione assoluta alla lotta alle associazioni criminali diffuse in tutto il sud Italia e non solo. Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Un impegno che gli impone un sacrificio straordinario, ovvero quello di vivere sotto scorta ogni giorno perche’ bersaglio della criminalita’ organizzata.

Ci ha raccontato del suo intenso lavoro per Napoli, per il suo hinterland e per tutta la Regione Campania, nella lotta alle varie organizzazioni criminali. Gli abbiamo raccontano brevemente della nostra “Citta’ degli Innamorati”, della nostra Festa Patronale e della kermesse Saint Valentine in Love.

Gli abbiamo portato un augurio sincero di buon lavoro e di buona vita, al servizio di tutti noi, a nome della comunita’ civile e religiosa di San Valentino Torio, affinché San Valentino prete e martire possa proteggerlo sempre durante il duro lavoro che lo aspetta.