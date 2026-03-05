ROBERTO FICO AI CONSIGLIERI REGIONALI: “STOP FONDI A ENTI CHE NON FUNZIONANO MA HANNO IL NUMERO DI QUALCUNO”

Il Presidente della Regione Campania Roberto Fico, all’indomani dell’avvio dei lavori delle Commissioni per l’approvazione del bilancio, torna, con decisione, sul tema dei fondi regionali elargiti ad enti e fondazioni che non producono risultati ma che hanno, solo, la fortuna di avere il numero di telefono di qualcuno.

Oggi a Santa Lucia ho incontrato il Presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi ed i consiglieri di maggioranza per fare il punto sul lavoro di questi mesi e sull’iter del bilancio di previsione, la cui discussione è iniziata ieri in Commissione Bilancio.

Ho ribadito che questo bilancio ha una direzione chiara: grande attenzione alla sanità, una forte impronta sociale e investimenti su trasporti, ambiente, cultura e servizi per le comunità.

Ma ho anche detto con chiarezza che serve il coraggio delle scelte. Le risorse pubbliche devono far funzionare i servizi e servono per dare risposte ai cittadini.

Per questo nella gestione dei fondi regionali avvieremo una riflessione approfondita per capire se chi oggi li riceve svolge un’attività reale ed utile per il territorio. Perché mai ci dovranno essere fondazioni, associazioni o organizzazioni che ricevono fondi senza produrre risultati chiari solo perché hanno il numero di telefono di qualcuno, mentre altre realtà restano fuori.

Le risorse pubbliche devono andare a chi offre servizi e crea opportunità per le comunità, contribuisce alla crescita culturale e sociale della regione.

Questo è il nostro impegno. Perché siamo un’istituzione e il nostro unico dovere è lavorare nell’interesse dei cittadini campani.