PONTECAGNANO FAIANO. IL SINDACO LANZARA INAUGURA LA NUOVA CENTRALE DI VIDEOOSORVEGLIANZA

È stata inaugurata ieri la nuova Centrale Operativa del sistema di videosorveglianza comunale, un’infrastruttura strategica realizzata

nell’ambito del progetto “Pontecagnano Faiano Sicura”, finalizzato al rafforzamento della sicurezza urbana e alla tutela del territorio.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte il Sindaco Giuseppe Lanzara, l’Assessora alla Polizia Municipale Nunzia Fiore, il Comandante della Polizia Municipale Antonio Vecchione e la Vice Comandante Loredana Cestara, il Responsabile dei Lavori Pubblici Giovanni Landi, insieme agli operatori coinvolti nel progetto.

Il sistema prevede una rete di telecamere installate nei punti più sensibili della città e una centrale di controllo presso la sede comunale di Via Alfani, dalla quale sarà possibile monitorare il territorio in modo costante ed efficace, supportando l’attività delle forze dell’ordine e migliorando la capacità di prevenzione e intervento.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di contrastare fenomeni di illegalità, prevenire reati e sversamenti illeciti di rifiuti, oltre a garantire maggiore sicurezza e qualità della vita per cittadini, famiglie e attività economiche.