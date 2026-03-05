IL COMUNE DI SARNO PRESENTA IL CALENDARIO DEL TREKKING 2025: SI PARTE IL 15 MARZO

Un calendario di escursioni dedicate alla scoperta del patrimonio naturalistico, storico e paesaggistico della città. Con “Sarno Trekking – Tra storia e natura”, prende, anche quest’anno, il via un ciclo di appuntamenti pensato per accompagnare cittadini e visitatori lungo alcuni dei principali sentieri del territorio, tra paesaggi naturali, luoghi di interesse storico e panorami sull’Agro Sarnese-Nocerino e sul Vesuviano.

Il programma si apre sabato 15 marzo 2026 con l’escursione lungo il sentiero CAI 430, che da Piazza Garibaldi conduce verso il Borgo San Matteo e il Castello, attraversando un itinerario che unisce natura e testimonianze storiche della città.

Il secondo appuntamento è previsto per sabato 21 marzo 2026 con il percorso lungo il sentiero CAI 433, che attraversa l’Oasi del Voscone e conduce fino all’Eremo di Santa Maria a Castello, antico complesso originariamente fortificato risalente all’VIII secolo e successivamente trasformato in eremo.

Il calendario degli appuntamenti proseguirà sabato 4 aprile 2026 con l’escursione lungo il sentiero CAI 431, che conduce alla Sorgente Sant’Angelo, uno dei percorsi più apprezzati dagli amanti del trekking e della natura.

Un nuovo appuntamento lungo il sentiero CAI 433 è previsto per sabato 11 aprile 2026, con il ritorno sul percorso che collega l’Oasi del Voscone all’Eremo di Santa Maria a Castello, con vista panoramica sull’Agro e sul Vesuvio.

Il ciclo di escursioni si concluderà sabato 25 aprile 2026 con l’itinerario lungo il sentiero CAI 430, che da Piazza Garibaldi attraversa il Borgo San Matteo e il Castello Medievale fino a raggiungere il Museo Archeologico Nazionale della Valle del Sarno, in un percorso che unisce natura, storia e patrimonio culturale.

“Sarno possiede un patrimonio naturalistico e storico di grande valore che merita di essere sempre più conosciuto e vissuto – ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante -. Iniziative come questa permettono di riscoprire Sarno da una prospettiva diversa, promuovendo allo stesso tempo attività all’aria aperta e una maggiore attenzione verso il patrimonio paesaggistico e culturale della nostra città. Tra i percorsi inseriti quest’anno – ha aggiunto il Sindaco – anche quello che dall’Oasi del Voscone conduce fino all’Eremo di Santa Maria a Castello, collegando Sarno e Castel San Giorgio lungo un itinerario di particolare interesse naturalistico e storico”.

“Sarno Trekking nasce con l’obiettivo di promuovere il territorio attraverso lo sport e l’attività all’aria aperta, offrendo a escursionisti e appassionati l’opportunità di percorrere alcuni dei sentieri più rappresentativi della nostra città – ha detto l’Assessore allo Sport e Salute Stefania Pappacena -. Un ringraziamento particolare va al Club Alpino Italiano (CAI) di Cava de’ Tirreni per il supporto tecnico e per la competenza messa a disposizione nella tracciatura e nella guida dei percorsi”.Le escursioni sono gratuite e a numero limitato e si svolgeranno con le guide lungo i sentieri indicati.