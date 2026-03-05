ROBERTO CELANO (FI): “DA PRESIDENTE FICO RASSICURAZIONI SU STADIO ARECHI SALERNO”

Ieri mattina, intervenendo in Commissione Bilancio durante l’esame dell’esercizio finanziario 2026, ho chiesto al Presidente Vincenzo Fico chiarimenti sulla vicenda dei finanziamenti destinati al restyling dello Stadio Arechi di Salerno, tema sul quale lo scorso 23 gennaio avevo presentato una specifica interrogazione rimasta finora senza risposta formale.Lo scrive, in una nota, il Consigliere Regionale di Forza Italia Roberto Celano.

Nel corso della seduta il Presidente Fico ha fatto chiarezza rispetto alle nostre richieste, spiegando che la precedente amministrazione regionale aveva previsto di finanziare l’intervento con fondi FESR che, secondo le valutazioni dell’Unione Europea, non risultano utilizzabili per opere di grande impiantistica sportiva. Una circostanza che, peraltro, in altre occasioni era già stata evidenziata dalle istituzioni europee, che avevano espresso analoghe perplessità sull’utilizzo di tali fondi per interventi di questa natura.

Nonostante ciò, erano stati comunque annunciati e avviati i lavori di demolizione della Curva Nord e sottoscritti contratti di natura privatistica, con il rischio concreto di esporre la Regione a contenziosi e richieste risarcitorie potenzialmente rilevanti.

È bene ricordare che, nelle promesse dell’allora Governatore, i lavori di restyling dello Stadio Arechi avrebbero dovuto iniziare nel 2023 e concludersi entro il 2025. Ad oggi, invece, la città di Salerno si trova ancora senza un intervento concretamente avviato.

Nel suo intervento il Presidente Fico ha inoltre evidenziato che il fascicolo relativo allo Stadio Arechi è attualmente seguito direttamente da lui e ha manifestato la volontà di individuare una soluzione per rimediare agli errori del passato, valutando la possibilità di reperire le risorse necessarie attraverso i fondi di coesione.

Si tratta di un segnale importante che va nella direzione della chiarezza e della responsabilità istituzionale. Come Forza Italia continueremo a mantenere alta l’attenzione su questa vicenda affinché si individuino rapidamente le risorse necessarie e si possano finalmente avviare i lavori, restituendo alla città di Salerno uno stadio moderno e adeguato alle esigenze della comunità sportiva.

