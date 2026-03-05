IL COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO HA OTTENUTO ACCREDITAMENTO PER ACCESSO DIRETTO A FONDI EUROPEI

Il Comune di Olevano sul Tusciano ha ottenuto l’accreditamento presso la Commissione Europea con il Participant Identification Code (PIC) 865963233, un passaggio strategico che consentirà all’Ente di accedere ai Fondi Diretti dell’Unione Europea e partecipare ai principali programmi di finanziamento comunitari.

L’accreditamento rappresenta un importante traguardo amministrativo che permette al Comune di candidarsi ai bandi europei e prendere parte alle grandi progettualità promosse dall’Unione Europea, rafforzando la capacità dell’Ente di attrarre risorse e sviluppare iniziative innovative a beneficio del territorio e della comunità locale.

Grazie a questo riconoscimento, il Comune potrà presentare proposte progettuali in diversi ambiti strategici per lo sviluppo locale, tra cui ambiente e cambiamento climatico, innovazione digitale e smart city, cultura e turismo, politiche giovanili e partecipazione civica, infrastrutture e mobilità sostenibile, inclusione sociale e cooperazione tra città europee.

L’accreditamento consentirà inoltre al Comune di partecipare ai principali programmi europei, tra cui LIFE, European Social Fund Plus, Horizon Europe, Erasmus+ e Citizens, Equality, Rights and Values Programme, strumenti fondamentali attraverso cui l’Unione Europea finanzia progetti innovativi e collaborazioni tra enti pubblici, università, imprese e organizzazioni della società civile.

“Questo accreditamento rappresenta un passo molto importante per il nostro Comune”, dichiara il Sindaco Michele Ciliberti. “Dotarsi del codice PIC significa entrare pienamente nel sistema delle progettualità europee e mettersi al passo con la maggior parte dei comuni europei che già partecipano attivamente ai programmi dell’Unione. È un’opportunità concreta per intercettare nuove risorse, costruire reti internazionali e promuovere iniziative di sviluppo sostenibile, innovazione e inclusione sociale per il nostro territorio”.

“Il nostro obiettivo”, aggiunge il Sindaco, “è rafforzare la capacità amministrativa dell’Ente e lavorare per portare sul territorio progetti europei che possano migliorare i servizi, valorizzare il patrimonio locale e offrire nuove opportunità ai cittadini, ai giovani e alle imprese”.

Con questo accreditamento il Comune di Olevano sul Tusciano compie dunque un passo significativo verso una maggiore integrazione nelle politiche europee, aprendo la strada alla partecipazione a programmi e partenariati internazionali che potranno generare nuove opportunità di crescita e sviluppo per l’intera comunità.