REFERENDUM GIUSTIZIA. IANNONE (FDI) A DE LUCA (PD): “SUE PAROLE FANNO RIDERE ANCHE ANIMALI MUNITI DI BECCO”

“Sentir dire a Piero De Luca che con la vittoria del SÌ al referendum si mette a rischio la tenuta democratica della Nazione fa ridere anche gli animali muniti di becco. In primo luogo, perche’ questo non è’ vero visto che la stragrande maggioranza delle Nazioni europee hanno la separazione delle carriere e che il sorteggio dei componenti del CSM per definizione sottrae alla politica ogni legame con la Magistratura. A parte queste due semplicissime deduzioni, De Luca jr e’ il meno attrezzato ad esprimere preoccupazioni per la democrazia visto che a Salerno abbiamo Comune Capoluogo Commissariato e Provincia nelle mani di un facente funzioni. Tutto questo perche’ un suo congiunto apicale ha esigenza di ricandidarsi a Sindaco di Salerno. Se e’ preoccupato per la democrazia ne parli in famiglia: trovera’ sicuro il problema ma nutro severi dubbi che trovi la soluzione. Come diceva Andreotti la dittatura piu’ dura da sconfiggere e’ la propria.” Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del partito in Campania.

