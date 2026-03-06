AVANTI PSI E +EUROPA VERSO UN ACCORDO PER LE PROSSIME ELEZIONI POLITICHE 2027

Si è tenuto oggi a Roma un incontro tra il segretario di +Europa, Riccardo Magi, e il segretario di Avanti Psi, Enzo Maraio, insieme alle delegazioni delle segreterie dei due partiti, per l’avvio di un percorso su obiettivi e strategie comuni con lo scopo di creare uno spazio di unità nell’area liberale, socialista, laica, progressista, riformatrice e federalista europea.

“Proveniamo da storie politiche che hanno avuto nel passato punti di incontro significativi – spiega il segretario di +Europa, Riccardo Magi -. Oggi ci poniamo l’obiettivo di dare voce a tutti quegli italiani che si oppongono al governo Meloni e alle destre ma che si ritengono insoddisfatti dalla disgregazione delle forze di opposizione. Mentre gli altri si dividono, vogliamo unire: quello con Avanti-Psi è un percorso aperto anche ad altre forze e movimenti che, come noi, chiedono più riforme, più libertà, più diritti e maggiore integrazione europea in un’ottica federativa. Il 28 marzo a Roma terremo una grande Convention per gli Stati Uniti d’Europa per rilanciare la necessità di unire le forze contro chi vuole disgregare l’Europa”.

Per il segretario di Avanti Psi, Enzo Maraio: “Nasce un progetto riformista, europeista e modernizzatore nel centrosinistra italiano. I socialisti, che con il progetto Avanti lavorano già in questa direzione, con gli amici e compagni di +Europa avviano e rafforzano un lavoro comune. Insieme per gli Stati Uniti d’Europa, un’intuizione che ci ha già visto camminare fianco a fianco. Un progetto fondato su grandi riforme istituzionali, sulla difesa e sull’espansione dei diritti civili e dei diritti del lavoro, e sulla capacità di governare le nuove tecnologie mettendole al servizio della libertà, dello sviluppo e delle opportunità. Vogliamo costruire uno spazio politico aperto, accogliente, capace di coinvolgere nuove associazioni, energie civiche. Una forza laica e riformista che non alimenti contrapposizioni sterili, ma sappia costruire ponti anche con il mondo cattolico, nel rispetto delle diverse sensibilità, per lavorare insieme sui valori della dignità della persona, della giustizia sociale e della solidarietà”, conclude Maraio.