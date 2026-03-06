PROVINCIA DI SALERNO. MUSEI GRATIS PER LE DONNE NELLA GIORNATA DELL’8 MARZO

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

Il Castello Arechi con l’annesso museo e i Siti Museali della Provincia apriranno le porte gratuitamente alle donne per domenica 8 marzo.

“Con questo piccolo gesto vogliamo celebrare la giornata internazionale della donna con una dedica particolare. La cultura e le pari opportunità sono sempre al centro dell’attenzione di questa amministrazione e nuove iniziative saranno intraprese per valorizzare sempre di più il patrimonio storico artistico della nostra provincia”, così in una dichiarazione congiunta il Presidente f.f. della Provincia Giovanni Guzzo, la Consigliera Provinciale delegata alle Pari Opportunità Annarita Ferrara e il Consigliere Provinciale delegato alla Cultura Francesco Morra.

Related Posts

Marzo 6, 2026

SALERNO. INCONTRO A PALAZZO DI CITTA’ TRA PIERO DE LUCA ED IL COMMISSARIO PREFETTIZIO PANICO

Marzo 4, 2026

IL DISTRETTO COMMERCIALE DELLA VALLE DELL’IRNO MUOVE I SUOI PRIMI PASSI

Marzo 3, 2026

PIERO DE LUCA (PD): “UNA FEDELISSIMA DELLA MELONI NEL CDA DEL MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO DI CAPRI”