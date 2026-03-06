COMUNE DI SARNO. AL VIA PERCORSO DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI COMUNALI

Lunedì 9 marzo 2026, presso l’Aula consiliare di Palazzo San Francesco, si terrà l’incontro di presentazione del progetto formativo “Performa PA” rivolto al personale comunale dipendente. L’iniziativa rientra tra le attività di formazione rese possibili grazie all’ammissione a finanziamento da parte del Formez del progetto denominato “Competenze Integrate per una PA Efficiente, Digitale e Responsabile”.

Il piano formativo approvato prevede diversi moduli dedicati allo sviluppo delle competenze professionali, tra cui: comunicare digitalmente, sostenibilità ambientale e sociale, contabilità di base, utilizzo delle piattaforme di acquisto e aggiornamenti sul Codice dei contratti e comunicazione e relazione efficace.

“La formazione rappresenta un pilastro fondamentale per l’accrescimento delle competenze e per la costruzione di una Pubblica Amministrazione sempre più efficiente, moderna e vicina ai cittadini”, ha dichiarato il sindaco Francesco Squillante. “Investire nella crescita professionale del personale significa rafforzare la capacità dell’Ente di affrontare le sfide dell’innovazione e migliorare la qualità dei servizi offerti alla comunità”.

I corsi saranno organizzati in più edizioni per garantire la partecipazione di tutto il personale e la continuità delle attività degli uffici. Questo percorso rappresenta un passaggio importante nel processo di aggiornamento e rafforzamento delle competenze del personale