COMUNALI 2026. IL PD DI SALERNO CHIAMA GLI ALLEATI DEL CAMPO LARGO PER TROVARE UNA INTESA

L’appuntamento è per domani, sabato 6 Marzo, all’interno della sede Provinciale del Partito Democratico di Salerno. L’invito, partito direttamente dal neo segretario provinciale Giovanni Coscia, contiene una generica indicazione: discussione sui Comuni al voto, nel 2026, in Provincia di Salerno. E’ molto probabile che la discussione su Salerno, da tanti partiti richiesta, non venga neppure avviata, per competenza delle strutture regionali. A quanto si apprende l’invito sarebbe stato inviato a tutte le forze politiche che hanno fatto parte della coalizione vincente delle Regionali: Azione, dunque, resta fuori, almeno per il momento. Al tavolo sono stati invitati i Segretari Provinciali di M5S, AVANTI PSI, CASA RIFORMISTA, NOI DI CENTRO, ALLEANZA VERDI SINISTRA.

