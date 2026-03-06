SALERNO E AVELLINO. IL CENTRO DESTRA IN ATTESA DELL’OK PER GHERARDO MARENGHI E LAURA NARGI

Il derby delle candidature, tutto interno al Centro Destra, si gioca sui 30 chilometri che separano Salerno ed Avellino. Una striscia di asfalto – perchè chiamarla autostrada ci pare esagerato – che separa le due candidature che, a questo punto, attendono solo l’ok definitivo per partire con la campagna elettorale per il voto del 24 e 25 Maggio.
A Salerno, città che nella geografia regionale spetterà a Fratelli d’Italia, il nome per la candidatura a Sindaco nel centro destra è quello di Gherardo Marenghi, avvocato amministrativista e docente universitario, da anni all’interno del partito di Giorgia Meloni.
Ad Avellino, invece, c’è il nome dell’ex Sindaco Laura Nargi, candidata, con ottimi risultati, alle ultime elezioni Regionali con il simbolo di Forza Italia. La Nargi, intanto, proprio una settimana fa, provando a giocare di anticipo, ha presentato il suo movimento civico.