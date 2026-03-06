SALERNO E AVELLINO. IL CENTRO DESTRA IN ATTESA DELL’OK PER GHERARDO MARENGHI E LAURA NARGI

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Il derby delle candidature, tutto interno al Centro Destra, si gioca sui 30 chilometri che separano Salerno ed Avellino. Una striscia di asfalto – perchè chiamarla autostrada ci pare esagerato – che separa le due candidature che, a questo punto, attendono solo l’ok definitivo per partire con la campagna elettorale per il voto del 24 e 25 Maggio.

A Salerno, città che nella geografia regionale spetterà a Fratelli d’Italia, il nome per la candidatura a Sindaco nel centro destra è quello di Gherardo Marenghi, avvocato amministrativista e docente universitario, da anni all’interno del partito di Giorgia Meloni.

Ad Avellino, invece, c’è il nome dell’ex Sindaco Laura Nargi, candidata, con ottimi risultati, alle ultime elezioni Regionali con il simbolo di Forza Italia. La Nargi, intanto, proprio una settimana fa, provando a giocare di anticipo, ha presentato il suo movimento civico.

Related Posts

Marzo 6, 2026

COMUNALI 2026. IL PD DI SALERNO CHIAMA GLI ALLEATI DEL CAMPO LARGO PER TROVARE UNA INTESA

Marzo 6, 2026

AVANTI PSI E +EUROPA VERSO UN ACCORDO PER LE PROSSIME ELEZIONI POLITICHE 2027

Marzo 6, 2026

REFERENDUM GIUSTIZIA. IANNONE (FDI) A DE LUCA (PD): “SUE PAROLE FANNO RIDERE ANCHE ANIMALI MUNITI DI BECCO”