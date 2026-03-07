GIOVANNI GUZZO: “AMBIENTE, COMUNITA’ E SVILUPPO: IL NOSTRO FUTURO PASSA DA QUI”

“Ieri pomeriggio – a Campagna, presso l’Hotel Capital – ho partecipato ad un importante momento di confronto dedicato al percorso dell’Ente Riserve Naturali – Foce Sele – Tanagro – Monti Eremita – Marzano ed alla valorizzazione del marchio “Terra del Sele”.
Un’iniziativa che mette insieme istituzioni, università, mondo agricolo, associazioni e comunità locali per riflettere su un tema decisivo: come trasformare la tutela dell’ambiente in una concreta opportunità di sviluppo sostenibile per i territori.”
Lo scrive il Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo. 

Le aree protette non sono soltanto luoghi da difendere, ma spazi di futuro, nei quali qualità ambientale, agricoltura, ricerca scientifica e identità territoriale possono diventare motori di crescita e di nuova economia.
Come Provincia di Salerno crediamo fortemente in questa visione: la valorizzazione delle nostre risorse naturali, se accompagnata da competenze, ricerca e buona amministrazione, può generare opportunità per le comunità locali e rafforzare il legame tra territorio, ambiente e lavoro.
Grazie agli organizzatori, agli amministratori e a tutti i relatori che hanno animato un confronto ricco di idee e prospettive.
Il futuro delle nostre comunità passa dalla capacità di proteggere ciò che siamo e trasformarlo in valore per le generazioni che verranno.

