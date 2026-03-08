PROVINCIA DI SALERNO. IL PD A CACCIA DEL CANDIDATO PRESIDENTE PER LE ELEZIONI DI MAGGIO 2026

Il Partito Democratico della Provincia di Salerno è alla ricerca del nome – ovviamente quello di un Sindaco – da candidare alla Presidenza di Palazzo Sant’Agostino per le prossime elezioni provinciali che, a quanto si apprendere, si dovrebbero tenere domenica 3 Maggio. Una serie di incontri sono stati già avviati e portano ad alcuni sindaci del territorio tra cui l’attuale Capogruppo del Pd in Consiglio Provinciale Giuseppe Lanzara, il primo cittadino di Baronissi Anna Petta ed anche il Sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio.

I tempi consentono ancora una riflessione all’interno del Pd che dovrà presentare il proprio nome anche agli alleati del Campo Largo, per una candidatura unitaria, cosi’ come avvenuto negli ultimi anni.

