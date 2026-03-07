SALERNO, COMUNALI 2026. RESTA LA DISTANZA TRA IL PD E IL CAMPO LARGO: RIUNIONE SENZA DECISIONI

Nessuna decisione, nessun passo in avanti, una situazione di stallo messicano tra il Partito Democratico di Salerno ed il Campo Largo, nel corso della riunione convocata dal Segretario Provinciale del Pd Giovanni Coscia. Le distanze restano, anzi aumentano ed il tempo trascorre: i segretari provinciali dei partiti del Campo Largo, eccezion fatta per Azione non invitata alla riunione, si sono aggiornati alla prossima settimana, ma la sensazione emersa dalle timide dichiarazioni di chi, all’incontro, ha preso parte, è che non si andrà – insieme – da nessuna parte.

Sul nome di Vincenzo De Luca candidato Sindaco restano le perplessità, per cosi’ dire, di tutti i rappresentanti del Campo Largo che puntano ad un rinnovamento, cosi’ come accaduto per la Regione Campania, con il coinvolgimento di tutte le forse politiche del centro sinistra.