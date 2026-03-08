IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA RICORDA GLI 80 ANNI DI DIRITTO AL VOTO DELLE DONNE

Il 10 marzo 2026, alle ore 9,30, nell’Aula del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli, isola F13, si svolgerà l’iniziativa “10 Marzo 1946-2026: 80 anni di voto alle Donne” , ad iniziativa delle Consigliere regionali campane.
All’evento interverranno le consigliere regionali Francesca Amirante, Palmira Fele, Bruna Fiola, Lucia Fortini, Assunta Panico, Loredana Raia, Michela Rostan, Elena Vignati, il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, l’Assessora regionale alle Pari Opportunità Claudia Pecoraro, il Presidente di Anci, Francesco Morra. Ci sarà la testimonianza dell’avvocata ed attivista dei diritti umani, Shervin Haravi. Parteciperanno, inoltre, la Presidente del Corecom Campania, Carola Barbato, le Presidenti della Commissione Pari Opportunità, Anna Letizia, della Consulta sulla Condizione della Donna, Ilaria Perrelli, dell’Osservatorio sulla violenza sulle donne, Lidia Scotto Di Vetta, la Consigliera di Parità Domenica Marianna Lomazzo.