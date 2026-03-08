PASQUALE VESSA PRESENTA IL SUO LIBRO “DA VIA SAN BIAGIO A PIAZZA SAN BABILA”

Si è svolta presso il Mediterranea Hotel di Salerno la presentazione del libro “Da Via San Biagio a Piazza San Babila” , scritto da Pasquale Vessa. L’incontro, che ha visto la partecipazione di circa 150 ospiti tra amici, professionisti, rappresentanti del mondo culturale e

istituzionale, è stato moderato dalla Dott.ssa Michela Perrotta. Tra i presenti sono intervenuti con parole di stima e affetto gli onorevoli Mario Pepe, Guido Viceconte, Guido Milanese, Fulvio Bonavitacola, Guglielmo Scarlato e il professor Aniello Salzano.