PER L’8 MARZO AZIONE DI CARLO CALENDA LANCIA L’INIZIATIVA “DONNE AL CENTRO”

Azione lancia ‘Donne al centro’, “un percorso concreto per entrare in politica: formazione, mentoring, e anche costruzione di proposte per rimuovere gli ostacoli che allontanano le donne fuori dai ruoli decisionali”. Ad annunciare il progetto con un video sui social sono le giovani che hanno partecipato in estate alla scuola di formazione estiva del partito e la presidente ed ex ministra per le Pari opportunità, Elena Bonetti. “Vogliamo essere noi quelle donne – proseguono -. Perché la rappresentanza non è una bandiera, è qualità delle decisioni. Se hai passione e voglia di impegnarti, se vuoi prenderti responsabilità pubblica, se pensi che questo Paese possa essere governato meglio, Azione ti chiede di fare un passo avanti. Non per testimoniare o farti guidare. Per decidere”.

“Con il progetto ‘Donne al Centro’ Azione vuole costruire e formare leadership delle donne – annuncia Bonetti – la tua leadership. Vieni con noi perché insieme faremo grandi cose e cambieremo l’Italia e l’Europa. Ti aspetto”. Si comincerà ad aprile con il primo di una serie di webinar incentrati sulla leadership.