PROVINCIA DI SALERNO. PRESIDENZA, TRE NOMI DEL CENTRO DESTRA: ALIBERTI, SOMMA ED ORLOTTI

Il Centro Destra della Provincia di Salerno, oggi alle prese con la campagna referendaria per l’appuntamento del 22 e 23 Marzo, inizia a muovere i primi passi in vista della possibile campagna elettorale per le Provinciali, per l’elezione del solo Presidente. Sul tavolo, al momento, ci sono i nomi di tre Sindaci: il primo cittadino di Scafati Pasquale Aliberti (Forza Italia), il sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma (Fratelli d’Italia) ed il sindaco di Giungano Giuseppe Orlotti (Lega).
In tutte le elezioni Provinciali, dopo la Riforma Delrio, per l’elezione del Presidente della Provincia di Salerno, il candidato è stato sempre espressione di Fratelli d’Italia: Giovanni Romano, Roberto Monaco, Sonia Alfano, Giuseppe Rinaldi,