COMUNE DI EBOLI. IL PARTITO DEMOCRATICO E’ GIA’ AL LAVORO PER IL CANDIDATO SINDACO

Nei giorni scorsi si è svolto, presso la sede del PD, un incontro tra il PD stesso e Svolta. Si è discusso della grave situazione politico-amministrativa della nostra città. C’è stata convergenza totale sugli argomenti affrontati. In particolare, relativamente all’urgenza di un profondo rinnovamento della classe politica e discontinuità assoluta con l’attuale amministrazione, colpevole di immobilismo, mancanza di trasparenza e scelte politiche discutibili.
Lo scrivono, in una nota, i rappresentanti del Partito Democratico e del Gruppo Svolta. 

Si è concordato che è indispensabile un ribaltamento totale di visione, metodo e priorità. È l’inizio di un percorso di confronto sereno, franco e propositivo per costruire un’alternativa solida e proficua. Un percorso che proseguirà, incontrando forze politiche e associazioni che condividono gli stessi
obiettivi.

