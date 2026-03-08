COMUNE DI EBOLI. IL PARTITO DEMOCRATICO E’ GIA’ AL LAVORO PER IL CANDIDATO SINDACO

Nei giorni scorsi si è svolto, presso la sede del PD, un incontro tra il PD stesso e Svolta. Si è discusso della grave situazione politico-amministrativa della nostra città. C’è stata convergenza totale sugli argomenti affrontati. In particolare, relativamente all’urgenza di un profondo rinnovamento della classe politica e discontinuità assoluta con l’attuale amministrazione, colpevole di immobilismo, mancanza di trasparenza e scelte politiche discutibili.

Lo scrivono, in una nota, i rappresentanti del Partito Democratico e del Gruppo Svolta.

Si è concordato che è indispensabile un ribaltamento totale di visione, metodo e priorità. È l’inizio di un percorso di confronto sereno, franco e propositivo per costruire un’alternativa solida e proficua. Un percorso che proseguirà, incontrando forze politiche e associazioni che condividono gli stessi

obiettivi.