OLEVANO SUL TUSCIANO. IL SINDACO CILIBERTI: “TOLLERANZA ZERO PER OGNI FORMA DI BRACCONAGGIO LUNGO FIUME”

Così come è altrettanto grave e pericoloso l’uso della corrente elettrica per la pesca di frodo nel Tusciano: una pratica distruttiva che devasta l’ecosistema del fiume e uccide indiscriminatamente ogni forma di vita.

Il nostro territorio non è terra di nessuno. Le regole esistono e vanno rispettate.

Voglio essere altrettanto chiaro su un punto: la stragrande maggioranza delle associazioni di pescatori e cacciatori opera nel pieno rispetto delle norme ed è spesso la prima a difendere e salvaguardare la fauna e la flora locale. A loro va il mio riconoscimento, perché rappresentano un presidio importante di tutela dell’ambiente.