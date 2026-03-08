ATTILIO PIERRO (FORZA ITALIA): “A CASTEL SAN GIORGIO PER SOSTENERE LE RAGIONI DEL SI AL REFERENDUM”

“Ieri mattina ho partecipato con grande piacere all’iniziativa a sostegno del SÌ al referendum del 22 e 23 marzo, un momento di confronto importante con amministratori, professionisti e cittadini del nostro territorio.
Il voto è uno degli strumenti più forti della democrazia, e il referendum rappresenta un’occasione per scegliere con consapevolezza la direzione che vogliamo dare al nostro Paese. Per questo motivo credo sia fondamentale informarsi e partecipare.”
Lo scrive il deputato di Forza Italia Attilio Pierro. 

Le ragioni del SÌ nascono dalla volontà di rafforzare i principi di libertà, responsabilità e partecipazione, valori che devono sempre guidare le scelte pubbliche. Significa credere in istituzioni più efficienti, in regole più chiare e in uno Stato che sappia rispondere meglio alle esigenze dei cittadini.
Il confronto di oggi, grazie anche agli autorevoli interventi degli ospiti presenti, ha dimostrato quanto sia importante discutere nel merito e spiegare ai cittadini le ragioni delle scelte politiche.
Il 22 e 23 marzo abbiamo tutti un’occasione: esercitare il nostro diritto di voto e contribuire con responsabilità al futuro della nostra comunità.
Io voterò SÌ.

